Évreux : sa voiture tombe sur la voie ferrée, le conducteur est grièvement blessé

Une voiture a terminé sa course sur les voies ferrées près du pont Eiffel à Évreux (Eure). L’accident est survenu ce dimanche 27 août vers 4h30.



Pour une cause indéterminée, le conducteur d’un véhicule de tourisme, seul en cause, a perdu le contrôle de sa direction, au niveau de la rue de la Résistance. La voiture a fait une sortie de route puis est tombée en contrebas où elle s’est immobilisée à environ un mètre d’une des voies SNCF.