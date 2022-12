Évreux : où sont les points de collecte des sapins de Noël

La Ville d'Évreux (Eure) organise des points de collecte de sapins de Noël ( sapins naturels, sans neige ni décoration d'aucune sorte) jusqu'au 5 janvier prochain dans différents lieux :



Centre-ville :

* Parking du pré du Bel-Ebat

* Parking à côté de la Maison de la propreté (Tilly)

* Place de la Fraternité ( place des fontaines)



Cités Unies/ La Madeleine :

* Parking du château de Trangis

* Friche rue Anatole-France

* Parc entre la rue de la Friche et la rue Bottolier



Navarre :

* Parking de la piscine Jean-Bouin



Nétreville / Clos-au-duc :

* Place enherbée entre la rue de Nétreville et la rue Winston-Churchill

* Place enherbée à l'angle de la rue Duguay-Trouin et la rue Jean-Bart

* Stade de Nétreville



Saint-Michel :

* Espace enherbé rue Jacques-Tati

* Espace enherbé rue de la Côte blanche.



Les sapins collectés seront envoyés en compostage pour leur valorisation.