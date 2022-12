Evreux : mis en fuite par une voisine, le cambrioleur arrêté par la police dort en prison

Au préalable, il avait pris la précaution de sonner à plusieurs reprises à la porte afin de s'assurer de l'absence des occupants. C'est d'ailleurs ce qui a attiré l'attention de la voisine.



Des recherches ont été immédiatement entreprises dans le quartier par les policiers munis de la description du mis en cause. Au détour d'une rue, un homme correspondant à celui recherche est repéré : il s'avère que ce dernier, un ébroïcien âgé de 20 ans, était archi-connu des services de police pour avoir été impliqué dans des vols et cambriolages.



Lors du contrôle, les policiers découvrent sur lui une paire de gants et un long tournevis. Le suspect est interpellé et placé en garde à vue.