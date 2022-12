Evreux : le voleur à l'étalage dissimule deux manettes de jeux vidéo dans son sac à dos

Les rayons sont garnis dans les magasins à l'approche des fêtes de Noël. Et la tentation a été très forte pour un homme de 40 ans, sans domicile fixe, qui se trouvait, mardi 20 décembre, dans l'hypermarché Cora à Evreux : il n'a pu résister à glisser discrètement dans son sac à dos deux manettes de jeux vidéo et deux enceintes.



Arrivé à la caisse, le quadragénaire a "oublié" de présenter les marchandises et de payer la note, soit 300 euros environ. Il a été intercepté immédiatement par les agents de surveillance qui l'avaient sans doute repéré. Il a été remis aux services de police qui l'ont interpellé pour vol à l'étalage.



A l'issue de sa garde à vue, le quadragénaire a été déféré ce mercredi en fin de matinée devant le magistrat du parquet en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.