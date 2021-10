Évreux : le conducteur sans permis était en situation irrégulière sur le sol français

Le mis en cause a été emmené à l’hôtel de police et placé en garde à vue. Pour le défaut de permis et les plaques d’immatriculation il s’est vu délivrer une convocation pour le 21 février 2022 en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.



Concernant sa situation irrégulière, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).