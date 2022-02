Evreux : le conducteur alcoolisé s'oppose violemment aux policiers lors d'un contrôle

Publié le Mercredi 23 Février 2022 à 17:38

La conduite hésitante et dangereuse d'un automobiliste a amené les policiers à intercepter le véhicule. En état d'ivresse, le conducteur s'est rebellé et a refusé de montrer ses papiers et de souffler dans l'éthylomètre. Il a fini la nuit au poste