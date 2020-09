Évreux : le chauffard âgé de 14 ans échappe à la police au volant d’une voiture volée

Les faits. Dimanche 20 septembre, vers 19h30, des policiers de la brigade anti-criminalité du commissariat d’Évreux tentent d’intercepter une Citroën AX dans le quartier de La Madeleine. Le véhicule roule à vive allure et son pot d’échappement, défectueux, traîne à terre.



A la vue des forces de l’ordre, le conducteur appuie sur le champignon pour échapper au contrôle. La Citroën bifurque vers la rue Victoria-Mxengé puis s’engage plus loin dans la rue de Rüsselsheim toujours à une vitesse excessive.



A cet instant, elle percute une Citroën C3 qui arrive en sens inverse. Le conducteur, qui a été formellement identifié, et son passager abandonnent alors la voiture et s’enfuient à pied. Les policiers, bloqués dans leur élan, par la voiture d’un complice qui leur barre le chemin renoncent à poursuivre les deux fuyards.