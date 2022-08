Evreux : la jeune femme refuse de déposer plainte contre son compagnon violent

Les policiers ont été appelés à intervenir au milieu de la nuit dernière pour un différend familial, au domicile d'un couple rue de Nétreville à Evreux (Eure). Lors d'une altercation, un homme âgé de 21 ans a exercé des violences sur sa compagne de 23 ans alors qu'elle avait sa fillette de deux ans dans les bras.



Interrogé sur place par les policiers, le mis en cause a reconnu les faits et a été interpellé pour violences aggravées. Il a été remis en liberté à l'issue de sa garde à vue, après s'être vu notifier une convocation pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité fixée au 15 avril 2013.



La victime a refusé d'être entendue et de déposer plainte.