Evreux : ils demandent l’heure à la fillette et lui arrachent son sac à main

La victime, qui n’a pas été blessée, a prévenu son père lequel a alerté la police municipale. Grâce à la description fournie par l’adolescente, les auteurs du vol ont été rapidement retrouvés et interpellés.



Ils ont été remis à la police nationale qui les a placés en garde à vue. L’un est domicilié à Évreux, l’autre est originaire de Dreux (Eure et Loir). Ils ont été laissés libres après s’être vus notifier une mesure de réparation pénale.



Le sac à main qui ne contenait rien d’important a été récupéré et restitué à la fillette.