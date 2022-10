Évreux : il parachute deux chaussettes par-dessus le mur de la prison et se fait arrêter

Jeudi peu avant minuit, une patrouille de la Brigade anticriminalité du commissariat d’Évreux a repéré un homme qui s’approchait du mur d’enceinte de la maison d’arrêt, rue Georges-Duhamel dans le quartier de la Madeleine.



Postés discrètement à proximité, les policiers ont constaté que le suspect parachutait deux chaussettes lestées par-dessus le mur de la prison. Ils sont alors intervenus au moment où il s’apprêtait à en lancer deux autres.



A la vue des fonctionnaires, il a tenté de s’enfuir mais il a été rapidement rattrapé et interpellé rue de La Chapelle. Le mis en cause, âgé de 25 ans et domicilié en Eure-et-Loir, a été placé en garde à vue.