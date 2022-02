Évreux : il fait des doigts d’honneur et montre ses fesses aux policiers municipaux

La scène s’est déroulée vers 1 heure du matin sur la place Clemenceau, dans le centre ville de la capitale de l’Eure. Les « municipaux » patrouillaient en voiture sans s’intéresser plus que ça à ce noctambule. Quand ce dernier en les apercevant a soudainement baissé son pantalon et a eu des gestes outrageants à leur égard.



Plus grave, le mis en cause bien éméché (il a été contrôlé avec un taux de 2,10 g d’alcool dans le sang) s’en est pris à une policière, la menaçant à plusieurs reprises et la traitant de folle, rapporte une source policière. L’homme a bien tenté ensuite de partir en courant, mais il a été bien vite rattrapé et interpellé.