Évreux : il est renversé par la voiture de l’ex-concubin de sa compagne suite à un différend

Le trentenaire présentant une plaie au menton et se plaignant de douleurs cervicales a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté à l’hôpital d’Evreux, sans que ses jours ne soient en danger. Il s’est vu délivrer un certificat médical avec deux jours d’interruption temporaire de travail.



Les policiers ont recueilli les témoignages de la compagne du blessé et d’une autre personne témoins des faits. Rapidement identifié, le conducteur de la voiture, âgé de 41 ans, a été interpellé pour « violences volontaires avec arme par destination » le lendemain dans la matinée à son domicile à Louviers.