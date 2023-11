Evreux : exclu d'un cours d'EPS, l'adolescent de 13 ans frappe son professeur au visage

Le jeune homme a déjà fait parler de lui. Pas plus tard que le 19 octobre, il avait agressé une éducatrice qui lui demandait de faire ses devoirs.



Interpellé et placé en garde à vue malgré son jeune âge, le mis en cause a pu regagner le foyer après son audition et s'être vu remis une convocation pour une mesure de réparation pénale devant le délégué du procureur le 15 mai 2024.