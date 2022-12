Evreux : évoquant l'attentat de Charlie Hebdo, il menace des journalistes après la parution d'un article

L'homme n'a pas, semble-t-il, spécialement apprécié. Particulièrement vindicatif, il a menacé les journalistes présents : "ça va se finir comme à Charlie Hebdo", a-t-il déclaré, faisant ainsi référence à l'attentat terroriste contre le journal satirique qui a fait douze morts et onze blessés, le 7 janvier 2015.



Une plainte ayant été déposée le lendemain, les policiers ont interpellé le mis en cause hier, jeudi 22 décembre, rue Lepouzé, et placé immédiatement en garde à vue pour être entendu sur la nature des menaces proférées.



Présenté ce vendredi matin à un magistrat du parquet, il a été jugé en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire. Il a écopé de cinq mois de prison ferme et a été incarcéré dans la foulée à la maison d'arrêt d'Evreux.