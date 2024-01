Évreux : deux voleurs de shampoing dans un supermarché ont 30 jours pour quitter la France

Dépêchés sur place, les forces de l'ordre ont interpellé deux des quatre suspects, des hommes de 45 et 41 ans, sans domicile fixe et en situation irrégulière sur le sol français. Les deux autres sont parvenus à prendre sans fuite. La marchandise volée a été récupérée et les mis en cause ont été emmenés au commissariat où ils ont été placés en garde à vue.



Les faits de vol ont été classés sans suite, par le parquet. En revanche, la préfecture leur a notifié une OQTF (obligation de quitter la France dans un délai de trente jours).