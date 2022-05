Évreux : deux policiers de la Bac blessés lors d’une interpellation après un rodéo urbain

Les deux frères de 28 et 26 ans sont finalement maîtrisés. Lors de l’interpellation, deux policiers sont blessés : l’un souffre d’une entorse et de diverses contusions ce qui lui a valu 21 jours d’interruption temporaire de travail, le second s’est vu délivrer un certificat médical avec 7 jours d’ITT.



Les deux mis en cause, dont la garde à vue pour « violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique », a été prolongée, étaient toujours entendus ce mardi matin dans les locaux de l’hôtel de police. Ils devaient être fixés sur leur sort dans l’après-midi.