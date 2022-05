Évreux : deux perturbateurs insultent et menacent de mort les habitants d’une résidence

Les policiers d’Évreux (Eure) ont dû intervenir cette nuit de lundi à mardi vers deux heures du matin à la demande de riverains se plaignant d’avoir été insultés et menacés de mort par deux perturbateurs.



Les faits se sont déroulés dans une résidence de la rue de Vernon à Évreux. Les mis en cause étaient apparemment venus faire la fête chez une connaissance. L’alcool aidant, ils n’ont pas supporté que des habitants de la résidence leur demande de cesser le tapage, et les ont alors insultés et menacés de mort.