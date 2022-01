Evreux : deux conducteurs contrôlés sans permis et positifs aux stupéfiants

Le second, arrêté 20 minutes plus tard, rue de Bourgogne, était ivre au volant et sont permis faisait l'objet d'une suspension. Le test salivaire a révélé par ailleurs que le jeune homme, âgé de 18 ans, était positif aux stupéfiants.



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue. Laissés libres, ils seront reconvoqués dès que les policiers seront en possession des résultats toxicologiques.