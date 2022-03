Evreux : deux cambrioleurs "dérangés" par les policiers alertés par un voisin

La vigilance d'un voisin a permis à la police d'interpeller les auteurs d'une tentative de vol par effraction, à Evreux (Eure).



Dans la nuit du 14 au 15 mars, l'attention d'un riverain de la rue de Vernon est attirée par la présence d'individus suspect dans un pavillon dont les occupants sont absents. L'homme contacte le 17 (Police secours) pour signaler les faits. Une patrouille du commissariat d'Evreux arrive rapidement sur place et surprend à l'intérieur deux hommes qui ont fouillé minutieusement la demeure et amassé des objets pour les emporter.



Les cambrioleurs, sans domicile fixe, sont âgés de 30 ans et de 17 ans (ce dernier a déclaré être un mineur étranger isolé). Les constatations ont permis d'établir qu'ils étaient entrés par effraction dans le pavillon. Ils étaient toujours ce mercredi soir en grade à vue pour tentative de vol par effraction.