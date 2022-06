Évreux : deux adolescents en garde à vue pour une tentative de vol avec violences

L’adolescent s’est présenté un peu plus tard à l’hôtel de police accompagné de sa mère. Cette dernière a pu fournir des indications sur l’identité des auteurs âgés de15 ans et hébergés dans un foyer de la ville. Les mis en cause ont été interpellés dans la foulée et placé en garde à vue.



Ils sont ressortis libres, mais ils devront se présenter devant le juge des enfants en septembre prochain.