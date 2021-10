Évreux : des policiers municipaux bousculés en s’interposant dans une rixe, deux interpellations

Sur place, les « municipaux » tentent de séparer les belligérants, mais deux d’entre eux, âgés de 18 et 19 ans, s’en prennent à eux en les bousculant à plusieurs reprises. Les deux ébroïciens sont finalement interpellés par la police nationale et emmenés à l’hôtel de police.



La garde à vue du plus jeune sera levée rapidement pour raison médicale. L’autre a été entendu sur les faits et laissé libre