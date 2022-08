Évreux : couteau sous la gorge, ils sont contraints de donner leur argent de poche

Les investigations policières ont permis de confondre l’un des deux dans un vol de téléphone portable commis peu avant minuit. Après d’être introduit de force dans une voiture, le mis en cause a contraint l’automobiliste à le déposer plus loin. Au moment de sortir de la voiture, il s’est emparer du téléphone du conducteur et s’est enfui.



Le téléphone portable a été retrouvé lors de la perquisition effectuée au domicile du voleur.



Lors de leur audition, après dégrisement, les deux hommes ont déclaré ne pas se souvenir d’avoir agressé les deux jeunes gens. Selon eux, à cause de leur état alcoolisé.



Quoi qu’il en soit, ils ont été déférés au palais de justice d’Évreux pour être jugés, demain, en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire.