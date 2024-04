Evreux : alcoolisé, il mord jusqu'au sang le doigt de sa compagne lors d'une dispute conjugale

Sur place, ils ont constaté que la jeune femme, âgée de 20 ans, présentait une plaie saignante au niveau de l'index de la main gauche. Elle a déclaré avoir été mordue et frappée au visage par son compagnon, âgé de 25 ans. Des blessures qui ont nécessité son transport par les sapeurs-pompiers aux Urgences de l'hôpital d'Évreux.



La victime a déposé plainte et a fourni aux enquêteurs un certificat médical avec quatre jours d'incapacité temporaire de travail.



L'auteur des violences a été interpellé et placé en garde à vue pour violences volontaires aggravées. Alcoolisé, il a été contrôlé avec un taux de 0,94 mg par litre d'air expiré, soit 1,88 g dans le sang. Il était toujours entendu ce mardi soir au commissariat de police.