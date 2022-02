Évreux : alcoolisé, il menace son ex-concubine avec un couteau le jour de la Saint Valentin

A l’arrivée des forces de l’ordre, le mis en cause était remonté dans son véhicule et s’apprêtait à quitter les lieux. Il a été rattrapé boulevard du 14-Juillet et interpellé.



L’homme de 59 ans a été trouvé en possession dans la poche de sa veste d’une arme blanche. Conduit à l’hôtel de police, il a été soumis à un contrôle d’alcoolémie qui a révélé un taux de 1,14 g par litre de sang.