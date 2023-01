Evreux. Une mystérieuse poudre marron dans la voiture contrôlée par la police : c'était de l'héroïne

Lors du contrôle du conducteur et de ses deux passagers, les fonctionnaires ont été intrigués par la présence d'un sac plastique contenant de la poudre marron qui dépassait du vide poche. Les trois hommes, âgés de 28, 30 et 39 ans (les deux premiers sont domiciliés dans le Lot, le troisième dans l'Eure) ont été interpellés et conduits à l'hôtel de police pour vérifications. Il s'est avéré que le conducteur était en possession d'un poing américain, arme de catégorie D.



Quant à cette mystérieuse poudre marron, d'un poids de 373 grammes, il a pu être établi qu'il s'agissait d'un produit stupéfiant, de l'héroïne. Selon eux, la drogue aurait été achetée un peu plus tôt auprès d'un inconnu, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime.



Après audition, les trois mis en cause ont été remis en liberté. Ils seront jugés devant le tribunal judiciaire d'Evreux le 21 septembre prochain.