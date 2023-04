Evreux. Un conducteur alcoolisé grille deux feux rouges et se fait interpeller

Le conducteur d'une Peugeot 208 a été interpellé cette nuit de jeudi à vendredi vers 1h30, rue Aristide-Briand à Evreux (Eure). Après avoir grillé deux feux rouges et commis quelques autres infractions, l'automobiliste n'a pas manqué d'attirer l'attention d'une patrouille de police qui l'a intercepté.



Lors du contrôle, il est rapidement apparu que l'homme, âgé de 35 ans et originaire de Saint-Sébastien-de-Morsent, présentait les signes de l'ivresse. De fait, lorsqu'il a soufflé dans l'éthylomètre un taux de 0,83 mg par litre d'air expiré s'est affiché sur l'appareil, soit 1,66 g d'alcool par litre de sang.



Placé en dégrisement, le trentenaire est ressorti libre de l'hôtel de police quelques plus tard. En état de récidive légale, il s'est vu notifier une convocation pour une commparution sur reconnaissance prélable de culpabilité le 22 septembre prochain. Ce conducteur a déjà été condamné pour des faits similaires par le tribunal judiciaire d'Evreux en mars 2019.