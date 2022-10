Evreux. Refoulé d'un hôtel, un jeune sans abri, alcoolisé, se rebelle et blesse un policier

A la demande de l'hôtel, la police s'est déplacée et a embarqué le jeune homme, "défavorablement connu de leurs services". Alors qu'il était conduit à l'hôpital pour une visite de contrôle avant son placement en dégrisement, le mis en cause a insulté et menacé de mort les fonctionnaires.



Arrivé ensuite au commissariat, il s'est rebellé et a porté un coup dans les côtes d'un des policiers. Ce dernier s'est vu délivrer un certificat avec trois jours d'incapacité temporaire de travail et a porté plainte.



L'homme a été déféré ce lundi matin au palais de justice d'Evreux en vue d'une comparution immédiate.