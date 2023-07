Évreux. Quatre personnes relogées après l’incendie de deux garages

Deux lances à incendie ont été mises en œuvre pour venir à bout des flammes et assurer la sauvegarde de deux maisons mitoyennes, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).



Aucune victime n’est à déplorer mais quatre personnes, dont un enfant, ont dû être relogés provisoirement dans leur famille.



Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention qui a nécessité, en outre, des opérations de dégarnissage et de déblai.



Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du départ de feu.