Evreux. Positif au cannabis, le conducteur n'avait pas de permis et d'assurance

Un automobiliste a été intercepté au volant d'une Peugeot 206 par un équipage de police secours, mercredi 19 avril vers 11 heures rue de Verdun à Evreux (Eure). Lors du contrôle, le conducteur n'a pa&s été en mesure de présenter l'attesation d'assurance du véhicule et son permis de conduire pour la bonne raison qu'il n'en est pas titulaire.



Soumis à un test salivaire, ce dernier s'est révélé positif au cannabis. Le jeune homme, un Ebroïcien de 18 ans, a été placé emmené à l'hôtel de police et placé en garde à vue pour défaut de permis et d'assurance. Il a été laissé libre et sera reconvoqué plus tard dès que les policiers auront les résultats toxicologiques.