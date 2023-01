Evreux. Positif à la cocaïne et sans permis, il accroche la voiture de police : garde à vue

Les policiers avaient remarqué ce véhicule « en plutôt mauvais état ». Ils décident alors de le contrôler.



Le conducteur est tout d'abord dans l'incapacité de présenter son permis de conduire. Pour cause, il fait l'objet d'une suspension. Deuxième infracvtion : le contrôle technique de la voiture est périmé.



Lors des vérifications, l'automobiliste reconnaît avoir consommé des stupéfiants plus tôt dans la journée. De fait, dans la Polo trois pochons de cocaïne et trois autres d'héroïne sont retrouvés. L'Ebroïcien dit que c'est pour sa consommation personnelle.