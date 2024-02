Évreux. Placé en garde à vue après une plainte de son ex-compagne pour violences et harcèlement

Un quadragénaire, convoqué au commissariat de police d’Évreux (Eure) a été interpellé et placé en garde à vue mardi 27 février en début d’après-midi.



L’ex-compagne de 41 ans de cet ébroïcien de 46 ans avait déposé une plainte la veille déclarant avoir été victime de violences et de harcèlement de la part de cet homme avec lequel elle a entretenu une relation pendant deux ans.



C’est dans le cadre de cette affaire de violences volontaires que le mis en cause, connu défavorablement des services de police avait été convoqué pour être entendu par un enquêteur.



Ce mercredi soir, sa garde à vue a été prolongée.