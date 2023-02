Évreux. Les concubins, fortement alcoolisés, en viennent aux mains

Tous deux ont été interpellés et placés en garde à vue. Le plus âgé a été contrôlé avec un taux d’alcoolémie de plus de 2,80 g par litre de sang, l’autre avec près de 2 g.



Entendus après dégrisement, seul celui âgé de 26 ans a été déféré devant le magistrat du parquet en vue d’une comparution immédiate prévue le lundi 13 février. Il devait être jugé pour violences volontaires aggravées.



Son compagnon a bénéficié d’un classement sans suite.