Evreux. Le trafic de stupéfiants lui coûte 16 mois de prison ferme

S'en est suivie une perquisition à son domicile où quarante-trois autres sachets d'herbe et trente-cinq sachets de résine de cannabis ont été saisis, soit un total de 96,9 grammes de résine et 63,9 grammes d'herbe.



Connu des services de police pour des faits similaires, le mis en cause a été déféré ce mercredi au palais de justice d'Evreux pour être jugé en comparution immédiate. Il a donc écopé, pour cette dernière affaire, de 12 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Le tribunal lui a par ailleurs signifié la révocation d'un sursis de quatre mois suite à une condamnation antérieure.

