Evreux. « Je vais commettre un crime ! » : l'homme interpellé était armé d'un couteau de chasse

Le mis en cause a été localisé en fin de matinée dans les locaux du centre médico-psychologique adultes situé rue de Buzot, à Évreux. À l'arrivée des policiers, il a tenté de se débarrasser d'un couteau de chasse, relate une source proche de l'enquête. Il a été appréhendé en douceur pour menace de crime contre des personnes et port d'arme prohibé et placé en garde à vue.



Le contrôle d'alcoolémie a révélé un taux de 0,61 mg par litre d'air expiré, soit 1,22 g dans le sang. Déféré ce vendredi matin devant le tribunal judiciaire d'Évreux, il devrait être jugé en comparution immédiate.