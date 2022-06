Évreux : Ivre, le conducteur d’une voiturette tente d’échapper à un contrôle de police

Dans l’impossibilité de repartir, le chauffard a dû se résigner à se soumettre au contrôle de police. Les vérifications ont alors permis d’établir que l’ébroïcien de 31 ans avait 1,12 g d’alcool dans le sang et que la voiturette qu’il conduisait n’était pas assurée et appartenait à son passager.



Le trentenaire a été placé en dégrisement avant de pouvoir être entendu pour refus d’obtempérer, défaut d’assurance et défaut de maîtrise. Il s’est vu notifier une convocation pour une comparution devant le tribunal judiciaire le 28 février 2023.