Evreux. Interpellé avec 1 kg de résine de cannabis dans son sac et un revolver chargé

Le suspect est un Ebroïcien de 22 ans, connu défavorablement des services de police. Dans son sac, les gardiens de la paix découvrent 1 kg de résine de cannabis. Son véhicule et son appartement sont ensuite perquisitionnés : 1 150€ en petites coupures sont saisis ainsi qu'un revolver 22 long rifle approvisionné de six cartouches.



Placé en garde à vue pour détention de produits stupéfiants et d'arme de catégorie D, le jeune homme a été déféré le lendemain devant un magistrat du parquet d'Evreux qui lui a notifié son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution immédiate prévue le lundi. Il a été condamné à 18 mois de prison, dont la moitié assortie d'un sursis. Il a bénéficié d'une peine aménageable pour la partie ferme. Il a finalement été remis en liberté.