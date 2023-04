Evreux. Impatiente, l'adolescente gifle et frappe un éducateur du foyer qui l'héberge

Jugeant le temps d'attente trop long pour être examinée, elle a commencé à s'agiter et à s'en prendre au personnel soignant des urgences. Mais alors que l'éducateur lui demandait de se calmer, la jeune fille a administré à ce dernier trois gifles pui l'a frappé au visage projetant ses lunettes au sol.



La police est intervenue et a interpellé la mise en cause qui a été placée en garde à vue pour le reste de la nuit. Elle a été remise le lendemain à un responsable du foyer, avec une conv ocation devant le juge des enfants du Havre dont elle dépend.



Une plainte a été déposée par l'éducateur.