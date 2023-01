Évreux. Il observe des cambrioleuses dans sa maison grâce à la vidéosurveillance

Dimanche peu avant 21h30, le propriétaire d’une maison située rue Modeste-Leroy, absent de son domicile, constate avec stupéfaction, via la caméra de vidéosurveillance, la présence de deux inconnues dans son domicile. Il prévient la police, via le 17.



Quand les forces de l’ordre, en l’occurrence la brigade anti-criminalité (BAC) les deux suspectes ne sont plus là, sans doute ont-elles été dérangées.