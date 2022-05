Évreux. Filmé par un témoin en train de dérober un VTT : le voleur et son recéleur interpellés

Un voisin a été témoin du vol et a filmé la scène avec son téléphone portable. Une aubaine pour les policiers qui disposent donc du signalement précis de l’auteur. Il n’y a plus qu’à le retrouver ainsi que le VTT.



La description du voleur est alors fournie à tous les équipages. C’est ainsi que l’un d’eux, en patrouille dans le centre-ville repère un homme dont le signalement correspond en tout point à celui recherché. Le suspect, âgé de 22 ans et domicilié a Val-de-Reuil, est interpellé et placé en garde à vue. Il reconnaît le vol du vélo et indique aux enquêteurs l’avoir, sans attendre, revendu 20€ à un commerçant dont il décline l’identité.