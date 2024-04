Évreux. Feu au 6ème étage d’un immeuble, quatre victimes transportées à l’hôpital

Les sapeurs-pompiers ont rapidement évacué deux personnes, pour les mettre en sécurité, à l’aide d’une échelle hydraulique équipée d’une nacelle.



Quatre personnes, deux femmes de 72 et 52 ans et deux hommes de 19 ans, ayant inhalé des fumées ont été prises en charge et transportées, en urgence relative, au centre hospitalier d’Évreux.



Le feu, dont l’origine est indéterminée, a été circonscrit au moyen d’une lance.



Les deux occupants de l’appartement sinistré vont devoir être relogé par le bailleur social.