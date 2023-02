Évreux. Elle outrage et menace la magistrate en apprenant le placement de son nourrisson

La maman a alors insulté la juge puis l’a menacée, n’hésitant pas à jeter au sol les dossiers entassés sur son bureau et à pousser ce dernier.



Interpellée pour outrages et violences volontaires à magistrat, la mise en cause a été placée en garde à vue. Elle était toujours entendue ce mercredi soir par les enquêteurs.