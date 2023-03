Evreux. Direction l'hôpital psychiatrique après avoir insulté et mordu un contrôleur de bus

Les victimes, qui ont déposé plainte, sont des contrôleurs de la société Transurbain. Ces derniers ont été insultés et bousculés - l'un d'eux a même été mordu à un bras - par cette femme qui voyageait sans titre de transport, indique une source policière.



Emmenée à l'hôtel de police pour être entendue, la mise en cause s'est mise à chanter du gospel. Elle a été examinée par un médecin qui a jugé son état médical incompatible avec une garde à vue. Elle a été conduite à l'hôpital psychiatrique de Navarre et le parquet a décidé d'un classement sans suite.