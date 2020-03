Evreux, Dieppe et Fécamp : France 3 Normandie débat avec les candidats aux élections municipales

A l'occasion des élections municipales, France 3 Normandie mobilise l'ensemble de ses moyens et de ses rédactions pour proposer quatre soirées-débats sur les grandes villes de l'Eure et de la Seine-Maritime.



Ce mercredi 4 mars, à partir de 21h05, trois débats sont proposés avec les têtes de listes d'Evreux, Dieppe et Fécamp



1er débat de 60' (21h05) :



Evreux , présenté par Emilie Leconte avec Laurent Philippot, de la rédaction de France Bleu Normandie

► Guy Lefrand - tête de liste (LR) "Pour vous"

► Timour Veyri - tête de liste "Evreux ensemble"

► Guillaume Rouger - tête de liste "Evreux avance"

► Emmanuel Camoin - tête de liste (RN) "Rassemblement ébroïcien"



2eme débat de 30' (22h05) :



Dieppe, présenté par Frédéric Nicolas

► Nicolas Langlois (Maire sortant/PCF) - tête de liste "Prenons soin de Dieppe "

► Dominique Garçonnet -tête de liste "Dieppe, une ambition nouvelle"

► André Gautier - tête de liste "Aimer Dieppe"

► Louis-Armand de Beyani - tête de liste (RN) "Dieppe - Rassemblement National"



Fécamp, présenté par Bénédicte Drouet pour les habitants du Havre et de la Baie-de-Seine

► Marie-Agnès Poussier-Winsback (Maire sortante DD) - tête de liste "L'important, c'est Fécamp"

► Patrick Jeanne - tête de liste (DG) "Pour Fécamp "

► Stéphane Talbot - tête de liste "Fécamp Citoyenne, écologique et solidaire "



Le prochain débat aura lieu mercredi 11 mars à 21h05