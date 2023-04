Évreux. Deux frères traduits en justice pour trafic de stupéfiants

Deux frères de 22 et 28 ans ont été interpellés le le jour à quelques jours d’intervalle, par les policiers d’Évreux (Eure). Défavorablement connus des services de police, ils sont soupçonnés l’un et l’autre de trafic de stupéfiants.



Le plus jeune a été repéré mercredi 29 mars en milieu d’après-midi alors qu’il prenait la fuite à la vue de policiers de la brigade anticriminalité en surveillance sur l'esplanade Rolland-Plaisance dans le quartier de La Madeleine à Évreux. Le suspect s’est alors débarrassé d’un joint et d’un sachet contenant 5,5 g de résine de cannabis.



Rapidement rattrapé, il a été interpellé. Lors de son placement en garde à vue, les enquêteurs ont découvert sur lui 860 € en liquide et 45,4 g de résine de cannabis. Près de 3 autres grammes de résine ont été retrouvés a son domicile.