Evreux. Arrêt et stationnement interdits sur la RN 13 aux abords de la BA105 les 13 et 14 juillet

A l'approche du défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées, l'activité de la base aérienne 105 à Evreux (Eure) va monter crescendo. Le ballet des avions militaires sera à son apogée jeudi 13 et vendredi 14. Un spectacle qui, chaque année, ne manque pas d'attirer des cureux autour de la base aérienne.



Pour cette raison, des mesures de sécurité vont être prises par la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno) pour interdire ces deux jours-là l’arrêt et le stationnement sur la RN13 et la RN1013 dans les deux sens, ainsi qu’aux abords des bretelles de la Rougemare et du Coudray.



La mesure concerne les communes d'Évreux, Fauville et du Vieil-Evreux.