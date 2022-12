Évreux. Alcoolisé, un sans-abri entre dans une maison par effraction : il est interpellé par la police

Lundi 26 décembre, vers 22h30, un homme a été aperçu en train de pénétrer, par effraction, dans une habitation de la rue Joséphine à Évreux (Eure). Un témoin a contacté le 17 (police secours) pour signaler les faits, précisant que les propriétaires étaient en ce moment absents.



Un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) a été dépêché et a interpellé l’intrus a l’intérieur, un sans domicile fixe de 47 ans. L’homme avait fracture un volet et cassé une vitre pour s’introduire dans l’habitation. Sur la table, les policiers ont remarqué la présence d’une bouteille de rhum et de bière.