Evreux : 370 abonnés, la gare SNCF et la clinique Bergouignan impactés par une fuite de gaz

Une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été en gagés sur place à partir de 10h20 pour assurer la sécurité du secteur. Des moyens ont été déployés dan s le cadre de la procédure gaz renforcé : périmètre de sécurité, lance à incendie en protection, évacuation du personnel et des clients d'une pizzeria. Trois salariés ont été placés au chômage technique.



Trois sites importants, à savoir la gare SNCF, la chaufferie Saint-Germain et la clinique Bergouignan ont été impactés par cet incident.



Les sapeurs-pompiers ont été amenés à détecter et à localiser la fuite qui a été colmatée par les agents de GrDF avant la remise en service du réseau vers 14 heures.