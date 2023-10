Evacuations médicales au large de Fécamp et de Dieppe : deux marins malades évacués en urgence

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Gris-Nez a engagé l'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon76, basé au Havre (Seine-Maritime) afin de procéder à l'évacuation, ce mercredi en début d'après-midi, d'un homme « souffrant de symptômes médicaux préoccupants ». La victime se trouvait sur un navire offshore travaillant au large de Fécamp sur le site du parc éolien.



Après évaluation de la situation avec notamment le centre de consultation maritime de Toulouse et le SAMU de coordination médicale maritime du Havre, la décision a été prise par les médecins régulateurs de dépêcher sur place, à bord de Dragon 76, une équipe médicale de l'hôpital du Havre. Cette dernière, déposée à bord du navire, a pris en charge et conditionné la victime en vue de son évacuation vers l'hôpital Jacques-Monod à Montivilliers où elle a été admise en urgence.