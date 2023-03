Évacuation d’un blessé sur un navire au large de Fécamp, en Seine-Maritime

Contacté, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris Nez a immédiatement établi une conférence téléphonique avec le service de coordination maritime médicale du Havre et avec le centre de consultation médicale maritime de Toulouse pour évaluer l'état de santé du blessé. Après analyse de la situation, une évacuation sanitaire par hélicoptère a été préconisée, indique la préfecture maritime.



C’est alors que l'hélicoptère Dauphin de la marine nationale basé au Touquet, a été engagé pour hélitreuiller la victime et l'évacuer jusqu'à l'hôpital de Fécamp.