Eure : une fuite de gaz provoque l’évacuation de 5 adultes et de 2 enfants à Nonancourt

Une habitation et un magasin ont dû être évacués ce lundi après-midi à Nonancourt, dans l’Eure. A l’origine de cette mesure, une fuite de gaz sur une canalisation provoquée par un engin de chantier dans une zone en travaux, à hauteur du 32, rue Hippolite Lozier.



Une conduite de 4 bars a été endommagée accidentellement. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les sapeurs-pompiers qui ont établi une lance à incendie en protection ainsi que le prévoit la procédure gaz renforcée.



Cinq adultes et deux enfants ont été évacués le temps de l’intervention de la dizaine de sapeurs-pompiers et des techniciens de GrDF, amenés à colmater la fuite.